1. Реферат. Тема "Методы прогнозирования спроса." Объем письменной работы 10—15 страниц формата А4. Структура аналитической итоговой работы Рассмотрение теоретических аспектов изучаемого вопроса на основе анализа существующих литературных источников по ...
Основы менеджмента (ОПТ)
Необходимо выполнить несколько заданий по основам менеджмента:
1. Ответы на вопросы: Выберите 2 вопроса из списка. Ответ на вопрос должен быть представлен в письменном виде. Ответ на каждый вопрос должен укладываться в объем 1 страница формата А4. По возможности приведите примеры.
Почему маркетинг рассматривается как управленческая модель, а не как одна из функций менеджмента?
Опишите основные подсистемы операционной системы организации.
Перечислите основные задачи, цели и функции внутрифирменной информации.
В чем состоит суть стратегии и стратегического управления?
Назовите особенности корпоративного управления.
2. Реферат. "Мотивация персонала в современной организации: проблемы и цели." Объем реферата 6—8 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14. Размер полей: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм.
3. Реферат2 " Американский и японский менеджмент: сравнительная характеристика." Формат письменной работы: не более 10—15 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14. Размер полей: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм.
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