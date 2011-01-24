Основы менеджмента (ОПТ)

Необходимо выполнить несколько заданий по основам менеджмента:

1. Ответы на вопросы: Выберите 2 вопроса из списка. Ответ на вопрос должен быть представлен в письменном виде. Ответ на каждый вопрос должен укладываться в объем 1 страница формата А4. По возможности приведите примеры.

Почему маркетинг рассматривается как управленческая модель, а не как одна из функций менеджмента?

Опишите основные подсистемы операционной системы организации.

Перечислите основные задачи, цели и функции внутрифирменной информации.

В чем состоит суть стратегии и стратегического управления?

Назовите особенности корпоративного управления.

2. Реферат. "Мотивация персонала в современной организации: проблемы и цели." Объем реферата 6—8 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14. Размер полей: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм.

3. Реферат2 " Американский и японский менеджмент: сравнительная характеристика." Формат письменной работы: не более 10—15 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14. Размер полей: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм.