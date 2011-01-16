Курсовая работа: Строительные и дорожные машины

$100
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Закрыт1 заявка94 просмотра

Нужно выполнить курсовой по СДМ. Тема: Проектирование и расчёт асфальтоукладчика.

14 лет назад
Operator888
Сергей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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