Корректировка диплома

Ужно откорректировать теоретическую часть диплома и сделать практическую часть!!

начальное Задание:

Тема диплома: Лабораторный стенд для исследования свойств постоянных магнитов, основанных на эффекте Холла.

Необходимо разработать схему получения показаний с датчиков и обеспечить стенд питанием. В моем представлении: сигнал с датчика обрабатывается АЦП, далее поступает на микроконтроллер, показания отображаются на lcd дисплее, возможно необходим вольтметр. Также есть возможность подключения к стенду компьютера через usb-интерфейс. Необходимо подобрать требуемые для выполнения поставленной задачи компоненты, сделать необходимые схемы. По необходимости внести корректировки во вступительную часть. объем выполняемой практической части – 20-30 страниц.