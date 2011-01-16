Провести расчет ( Mathlab, STATISTICA, Eview)

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Нужен грамотный специалист особенно по пакетам STATISTICA, Eview заявки принимаются без промедления для таких.

Или Mathlab , но с высоким уровнем знаний.

Задача следующая.

Провести расчет( прогноз ) в данном ПО. Данные с дипломной работы

14 лет назад
rain_2011
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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