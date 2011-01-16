2 реферата по гуманитарным темам.

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно написать 2 реферата по дисциплинам:

1. Отечественная история.

2. Русский язык и культура речи.

Сроки:

Отечественная история - до 19 Января.

Русский язык и культура речи - до 21 января.

Уникальность строго от 70%

Все,что есть прикрепляю.

Интересует цена?

ПРЕДОПЛАТ НЕТ.

Просим вас оставлять ваши контакты:

ICQ, Скайп, Почта, Мобильный телефон.

Ждем ваших предложений.

С уважением фирма Счастливый Студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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