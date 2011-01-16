На тему Анализ испольования рабочего времени работников предприяттия торговли как фактора повышения эффективности использования труда
2 реферата по гуманитарным темам.
Здравствуйте,уважаемые авторы.
Нужно написать 2 реферата по дисциплинам:
1. Отечественная история.
2. Русский язык и культура речи.
Сроки:
Отечественная история - до 19 Января.
Русский язык и культура речи - до 21 января.
Уникальность строго от 70%
Все,что есть прикрепляю.
Интересует цена?
ПРЕДОПЛАТ НЕТ.
Просим вас оставлять ваши контакты:
ICQ, Скайп, Почта, Мобильный телефон.
Ждем ваших предложений.
С уважением фирма Счастливый Студент.
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