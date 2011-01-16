Курсовая работа по экономике

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Закрыт4 заявки176 просмотров

На тему Анализ испольования рабочего времени работников предприяттия торговли как фактора повышения эффективности использования труда

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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