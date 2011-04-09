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Завершен11 заявок274 просмотра

Наполнить форум про Индию и Гоа в частности. Тема + 2-4 поста к ней. Тоесть около 20-25% тем, остальное посты. От каждого нового зареганного юзера не более 8 сообщений. При регистрации юзера надо грузить аваторку. Жду предложения цены за кажое сообщение.

14 лет назад
grigoriy_skopin
Григорий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

GROMOZEKA_TSP
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
7 дней
К работе подходит ответственно, не надо разжёвывать по пять раз, а всё схватывает на лету. Больше чем за два месяца сотрудничества, проявился себя тока с лучше сторону.
Очень ответственный заказчик. Никаких проблем с оплатой. Всегда на связи. Сотрудничеством доволен.Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!!!От работы с заказчиком получал только положительные эмоции

Заявки фрилансеров

GROMOZEKA_TSP
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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