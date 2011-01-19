Ведение сайта

Нужен рерайтер на удаленную работу для ведения сайтов и написания статей. Тематика различная (здоровье, мода, образование, техника, финансы и т.д.). Необязательно иметь писательский или редакторский опыт. Предполагается частичная занятость.

Обязанности: наполнять сайт информацией, рерайтинг, поиск материалов.

В резюме указывайте предполагаемую оплату, ваши методы сотрудничества заказчика и исполнителя (чтобы и деньги получены, и материал), опыт работы, образцы текстов (с указанием ссылки на оригинал, если это рерайтинг), тематику, на которую вы готовы писать.

Все желающие - tregorov@gmail(dot)com