Перенести материал на новый сайт

Перенести материал (текст + фото) со старого сайта (html) на новый (joomla). 8 страниц. При переносе необходимо будет прилично оформить страницу (чтобы нормально воспринимался материал, выделить шрифтом цены и контакты, ничего сверхестественного не нужно) и подкорректировать текст (исправление примитивных синтаксических и пунктуационных ошибок, разделить "слепленные" слова и убрать лишние переносы). Фотографии править не нужно.

Нужно уложиться до 14:00 МСК.