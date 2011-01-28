Наполнение форума

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Завершен13 заявок574 просмотра

Требуется не очень интенсивное, но регулярное наполнение форума на сайте о поцелуях.

Объём - от 100 постов в неделю.

Стоимость одного поста - 5 центов

14 лет назад
anasasia
Гамезо 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

Rymar
Рымар 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличное наполнение форума: своевременное и осмысленное. Всё очень быстро и качественно. В дальнейшем, будем сотрудничать со Светланой и в работе над другими проектами.
Анастасия отличный работодатель. Оплата своевременная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Благодарим Мирославу за продолжительное и плодотворное сотрудничество) всё очень профессионально и быстро
Анастасия - отличный заказчик! Интересный проект, хорошие условия, оплата своевременно. Спасибо. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Bombie
Сергей 
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$1
1 день
Очень довольны работой автора! Андрей очень быстро и качественно выполняет все поставленные задачи, очень самостоятельный и ответственный.
Было приятно работать над проектом. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

Rymar
Рымар 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
Bombie
Сергей 
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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