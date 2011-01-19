Регистрация в форумах на русском и английском

В дальнейшем будет работа по постированию в форумы и другая аналогичная работа.

За регистрацию с подтверждением в русском форуме 7 центов, английском 9 центов.

В зависимости от скорости работы можно иметь1-1.5 долларов в час.

Оплата по безопасной сделке, ежедневная по факту выполнения.

А также Yandex money, web money.