Работа по добавлению новостей на сайт

Ищу людей для добавления новостей на сайт.

2 сайта онлайн кино.

цена : за 100 новостей 15$ на одном сайте , и 20$ за 100 новостей на другом.

( если новости будут оформлены лучше чем пример , оплата возрастёт на 5$ .)

кого интересует пишите в личку свою icq.