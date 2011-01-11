Обработать видео ролики для выкладывания на сайт

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Закрыт11 заявок286 просмотров

Есть видеоролики снятые на выставках, которые нужно обработать, сделать монтаж, корректировку, наложить звук, добавить эффекты.

Подготовить полностью для выкладывания на сайт.

Видео снято качественной любительской камерой. Находится на жестком диске камеры Panasonic.

14 лет назад
KonstantinBlack
52 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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