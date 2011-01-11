Есть 6 роликов (образцы) рекламного характера для платежного терминала. Необходимо нарисовать подобные ролики только в лучшем качестве (шрифт, фон, анимация и т.д.). Время роликов не более 15-17 секунд (обычно меньше). В ...
Обработать видео ролики для выкладывания на сайт
Есть видеоролики снятые на выставках, которые нужно обработать, сделать монтаж, корректировку, наложить звук, добавить эффекты.
Подготовить полностью для выкладывания на сайт.
Видео снято качественной любительской камерой. Находится на жестком диске камеры Panasonic.
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