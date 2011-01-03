Создать видео-ролик

Необходимо записать ролик - инструкцию заказа товара в интернет магазине для последующей загрузки на ютуб (это к тому что надо будет оптимизировать его размер). Так как действия в ролике необходимо будет сопровождать голосовыми инструкциями, то важное значение следует уделить дикции и отсутствию акцента (магазин Московский, соответственно говор должен быть местным))

Указывайте цену и сроки, желательно показать пример..