Необходимо сделать начало фильма по вождению автомобилей. Очень примерный сценарий в приложенном файле. Нужно его отредактировать, продумать текстовую часть, снять и смонтировать. Данный ролик будет использоваться в качестве рекламы данного фильма, поэтому он должен ...
Создать видео-ролик
Необходимо записать ролик - инструкцию заказа товара в интернет магазине для последующей загрузки на ютуб (это к тому что надо будет оптимизировать его размер). Так как действия в ролике необходимо будет сопровождать голосовыми инструкциями, то важное значение следует уделить дикции и отсутствию акцента (магазин Московский, соответственно говор должен быть местным))
Указывайте цену и сроки, желательно показать пример..
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