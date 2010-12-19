В качестве дипломной работы нужен короткометражный фильм(14-16минут). Снято не на мыльницу, не HD немного изменилось задание,жанр работы должен быть-документальным.
Рекламный видеоролик
Городскому сайту нужен рекламный видеролик для местного ТВ.
1. Придумать текст для произношения за кадром.
2. Реализовать и озвучить ролик.
Ролик должен быть не более 12 сек.
Интересуют цены, сроки и примеры.
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