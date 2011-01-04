mi1h

Антон mi1h

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Рекламный видеоролик

    Городскому сайту нужен рекламный видеролик для местного ТВ. 1. Придумать текст для произношения за кадром. 2. Реализовать и озвучить ролик. Ролик должен быть не более 12 сек. ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тулбар для сайта

    Нужен простой тулбар для городского сайта. Должны быть популярный ссылки, погода, курс валюты итд. Интересуют сроки, стоимость и подобные работы в портфеле.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Городской портал

    Нужен информационный городской портал. Вот разделы на сайте: - Город - Финансы - Недвижимость - Авто - Работа - Досуг - Туризм - Леди ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад