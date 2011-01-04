Городскому сайту нужен рекламный видеролик для местного ТВ. 1. Придумать текст для произношения за кадром. 2. Реализовать и озвучить ролик. Ролик должен быть не более 12 сек. ...
Видеомонтаж11 заявок
Закрыт
14 лет назад
Городскому сайту нужен рекламный видеролик для местного ТВ. 1. Придумать текст для произношения за кадром. 2. Реализовать и озвучить ролик. Ролик должен быть не более 12 сек. ...
Нужен простой тулбар для городского сайта. Должны быть популярный ссылки, погода, курс валюты итд. Интересуют сроки, стоимость и подобные работы в портфеле.
Нужен информационный городской портал. Вот разделы на сайте: - Город - Финансы - Недвижимость - Авто - Работа - Досуг - Туризм - Леди ...