Повторно. Всем Фрилансерам .Доброго времени суток. К вашему вниманию проект , зревший долгое время ! вот созрел. Тематика проэкта в расширенном ТЗ. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА : Оставлять заявки с портфолио(опыт работы ...
Городской портал
Нужен информационный городской портал. Вот разделы на сайте:
- Город
- Финансы
- Недвижимость
- Авто
- Работа
- Досуг
- Туризм
- Леди
Предпочтение тем у кого ниже цена и качественная подобная работа в портфеле.
Можно реализовать на готовой cms, кроме joomla.
Бюджет 400-600уе.
Заявки фрилансеров
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