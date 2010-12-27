Городской портал

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок282 просмотра

Нужен информационный городской портал. Вот разделы на сайте:

- Город

- Финансы

- Недвижимость

- Авто

- Работа

- Досуг

- Туризм

- Леди

Предпочтение тем у кого ниже цена и качественная подобная работа в портфеле.

Можно реализовать на готовой cms, кроме joomla.

Бюджет 400-600уе.

Joomla
14 лет назад
mi1h
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Информационный бизнес портал

    $7500

    Повторно. Всем Фрилансерам .Доброго времени суток. К вашему вниманию проект , зревший долгое время ! вот созрел. Тематика проэкта в расширенном ТЗ. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА : Оставлять заявки с портфолио(опыт работы ...

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание площадки по продаже аварийных автомобилей

    В принципе тут все стандартно: 1. Каталог автомобилей с возможностью добавления в него пользователям информации. (500-1000 автомобилей) 2. Каталог запасных частей с возможностью добавления пользователями. (2500-10000 запасных частей) 3. + ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон для DLE 9.0

    $250

    Нужен шаблон для DLE 9.0 Тематика: Программное обеспечение, IT Структура: 3 колонки, фиксированный Цветовая схема: Монохроматическая, либо дополнительная (контрастная). Конкретные цвета подробнее обсудим. Требования: Современный, валидный ...

    CSSDLE
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание сайта по шаблону.

    Здравствуйте. Требуется начинающий web дизайнер для создания сайта. Сайт используется в учебных целях так что требования минимальны. Нужно найти красивый шаблон, и вставить в него контент который я предоставлю. ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    Приветствую. Нужно разработать интернет магазин, дизайн будет предоставлен, по дизайну и функциональности аналог http://blockartopt.ru/ За исключением регистрации и входа на сайт, достаточно просто корзины, отправка заказа на e-mail администратору, системы ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт на флеше

    Необходимо создание сайта визитки на Actionscript 3-4 версии или на убийце флеша, там же организовать каталог через xml, подключить форум. ну и может еще что по мелочам. Ваши предложения и цены пишите здесь, вопросы в ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт под ключ

    $400

    Нужен сайт по функционалу как http://www.upominator.ru/ или blogun.­ru Пожайлуста пишите вашу цену и еще пишите только если вы реально можите выполнить этот проэкт. ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад