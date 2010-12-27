Нужен информационный городской портал. Вот разделы на сайте:

- Город

- Финансы

- Недвижимость

- Авто

- Работа

- Досуг

- Туризм

- Леди

Предпочтение тем у кого ниже цена и качественная подобная работа в портфеле.

Можно реализовать на готовой cms, кроме joomla.

Бюджет 400-600уе.