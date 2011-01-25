Создание рекламного видеоролика

Размер текста 2200 символов, тематика - обзор компьютерной техники (профессиональный игровые девайсы, высококлассные корпуса и т.д.). Сложности в тексте могут быть связаны лишь с названия фирм-производителей (все ударения мы поставим), сам текст довольно простой. Вот ...