Создание рекламного видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен14 заявок301 просмотр

Нужно сделать рекламный видеоролик.

Цель ролика - заинтересовать людей в покупке небольшого устройства.

Детали ролика и описание устройства при личной переписки

Оставляйте ссылки на ваши портфолио.

14 лет назад
makol
51 год
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$150
20 дней
Креативный и ответственный подход к работе, выполнение задачи в срок! Профессионал, которому можно доверять! Александр, огромная благодарность за Ваш профессионализм и оперативность!
Замечательный, надежный и положительный заказчик. 100% доверия! Ясные и интересные задачи, моментальная оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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