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Создание видеоролика-презентации для сайта
Есть текст озвучки и сценарий видеоролика. Необходимо воспроизвести видеоряд в стиле работы на epipheo.com. Дикторская озвучка предоставляется с нашей стороны.
Длина ролика 2-2,5 минуты.
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