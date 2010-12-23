Создание видеороликов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок432 просмотра

Необходимо создать 23 ролика, пример смотрите в приложенном файле.

Интересует стоимость, при этом учитывайте что ролики так или иначе похоже (т.е. нужно изначально сделать несколько объектов, а потом делать сюжеты), поэтому цену указывайте с учетом этого.

Проект не срочный.

14 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

designer_andrew
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1000
30 дней

Заявки фрилансеров

designer_andrew
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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