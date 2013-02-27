3D графика и анимация, дизайн

С 2002 года: графика для TV, монтаж.

С 2004 года: мультимедиа-презентации, персонажная анимация, визуализация интерьеров и объектов архитектуры,

печатная продукция и концептуальный дизайн, а также разработка фирменного стиля.

Использую приложения:

3ds max, Rhinoceros, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw и др..

Для рендеринга: Mental ray, V-ray, Final render, Maxwell render.

Гарантирую: качество, финансовую гибкость и АБСОЛЮТНУЮ конфиденциальность.