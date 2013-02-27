Андрей Балаев designer_andrewdesigner_andrew
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
3D графика и анимация, дизайн
С 2002 года: графика для TV, монтаж.
С 2004 года: мультимедиа-презентации, персонажная анимация, визуализация интерьеров и объектов архитектуры,
печатная продукция и концептуальный дизайн, а также разработка фирменного стиля.
Использую приложения:
3ds max, Rhinoceros, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw и др..
Для рендеринга: Mental ray, V-ray, Final render, Maxwell render.
Гарантирую: качество, финансовую гибкость и АБСОЛЮТНУЮ конфиденциальность.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Стол164 просмотра
- Моделирование мебели (шкаф)208 просмотров
- Гепатит.162 просмотра
- Полисахариды.171 просмотр
- Действие вакцины.146 просмотров
- Иммунный ответ.161 просмотр
- ЛенСпеЦСМУ149 просмотров
- Kurennoi147 просмотров
- G-Force115 просмотров
- Поселок.205 просмотров
- Поселок.215 просмотров
- Визуализация поселка.276 просмотров