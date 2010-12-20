Необходимо создать 23 ролика, пример смотрите в приложенном файле. Интересует стоимость, при этом учитывайте что ролики так или иначе похоже (т.е. нужно изначально сделать несколько объектов, а потом делать сюжеты), поэтому цену указывайте с ...
Создание видеоролика (начало фильма)
Необходимо сделать начало фильма по вождению автомобилей. Очень примерный сценарий в приложенном файле. Нужно его отредактировать, продумать текстовую часть, снять и смонтировать.
Данный ролик будет использоваться в качестве рекламы данного фильма, поэтому он должен быть динамичным, захватывающим, у просмотревшего должно быть желание купить данный фильм.
Также нужно будет сделать и завершение фильма, сценария пока нет. Продолжительного его будет намного короче.
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