Создание видеоролика (начало фильма)

Необходимо сделать начало фильма по вождению автомобилей. Очень примерный сценарий в приложенном файле. Нужно его отредактировать, продумать текстовую часть, снять и смонтировать.

Данный ролик будет использоваться в качестве рекламы данного фильма, поэтому он должен быть динамичным, захватывающим, у просмотревшего должно быть желание купить данный фильм.

Также нужно будет сделать и завершение фильма, сценария пока нет. Продолжительного его будет намного короче.