Создание видеоролика (начало фильма)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт19 заявок491 просмотр

Необходимо сделать начало фильма по вождению автомобилей. Очень примерный сценарий в приложенном файле. Нужно его отредактировать, продумать текстовую часть, снять и смонтировать.

Данный ролик будет использоваться в качестве рекламы данного фильма, поэтому он должен быть динамичным, захватывающим, у просмотревшего должно быть желание купить данный фильм.

Также нужно будет сделать и завершение фильма, сценария пока нет. Продолжительного его будет намного короче.

14 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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