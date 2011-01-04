Нужно создать короткий ролик для сайта о краткосрочной аренде квартир на тему «Почему квартиры лучше гостиниц» и немного прорекламировать наш сайт.

Указать что гостиницы в Москве дорогие, если дешевая - то очень плохая, либо мест нет; хорошие гостинцы надо бронировать заранее. За те же деньги в квартире удобней.

Целевая аудитория:

• бизнесмены - для них в квартире уютней: имеется кухня, они по-домашнему уютны, есть свобода передвижения и ночью и днем, а так же наличие стиральной машины и микроволновой печи...

• Студенты/путешественники - на несколько человек трехкомнатная квартира гораздо дешевле - этот опыт есть заграницей...

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Нужна проработка и создание ролика. Ролик должен быть ярким и позитивным.

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