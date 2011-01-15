Улучшить звук видеоурока. Для спец-ов Camtasia

Вот по этим ссылкам находятся 3 части одного Видеоурока, записанного с экрана монитора:

http://zalil.ru/30324501

http://zalil.ru/30324631

http://zalil.ru/30324647

Совокупное время записей - чуть меньше 10 минут. Формат файлов .camrec

Записывал при помощи Camtasia Studio.

Мне нужно из этого видеоурока убрать лишний шум (гудение, шипение), а также синтезировать голос диктора - лишь бы он звучал привлекательнее и более четко, без дефектов речи.

В конце нужно будет сохранить этот Видеоурок в оптимальном формате (качество записи / размер файла), чтобы потом без проблем его разместить на YouTube. Поскольку в конечном итоге, этот видеоурок предназначен для массового пользователя.

Выставляйте свои цены и сроки на этот проект.

Если сотрудничеством с Вами останусь доволен, то передам потом на доработку еще как минимум 3 таких видеоурока.