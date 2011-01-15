Улучшить звук видеоурока. Для спец-ов Camtasia

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Завершен6 заявок276 просмотров

Вот по этим ссылкам находятся 3 части одного Видеоурока, записанного с экрана монитора:

http://zalil.ru/30324501

http://zalil.ru/30324631

http://zalil.ru/30324647

Совокупное время записей - чуть меньше 10 минут. Формат файлов .camrec

Записывал при помощи Camtasia Studio.

Мне нужно из этого видеоурока убрать лишний шум (гудение, шипение), а также синтезировать голос диктора - лишь бы он звучал привлекательнее и более четко, без дефектов речи.

В конце нужно будет сохранить этот Видеоурок в оптимальном формате (качество записи / размер файла), чтобы потом без проблем его разместить на YouTube. Поскольку в конечном итоге, этот видеоурок предназначен для массового пользователя.

Выставляйте свои цены и сроки на этот проект.

Если сотрудничеством с Вами останусь доволен, то передам потом на доработку еще как минимум 3 таких видеоурока.

14 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

oldclubber
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Денис качественно выполнил задание. Ему удалось без переозвучки подавить все шумы и посторонние звуки в файле. При этом сам голос затронут не был.
animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо Евгению за кропотливо проделанную работу. Не спасовал перед трудностями. Боролся за положительный результат до конца.
Спасибо за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

oldclubber
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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