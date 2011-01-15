Музыку фоновую и примерные эффекты использовать как здесь http://ifolder.ru/21298500 Материал для видеоряда и текст я предоставлю. Сроки и цены указываем в предложениях Озвучивать пока не надо Презенташка будет заливаться на ...
Улучшить звук видеоурока. Для спец-ов Camtasia
Вот по этим ссылкам находятся 3 части одного Видеоурока, записанного с экрана монитора:
Совокупное время записей - чуть меньше 10 минут. Формат файлов .camrec
Записывал при помощи Camtasia Studio.
Мне нужно из этого видеоурока убрать лишний шум (гудение, шипение), а также синтезировать голос диктора - лишь бы он звучал привлекательнее и более четко, без дефектов речи.
В конце нужно будет сохранить этот Видеоурок в оптимальном формате (качество записи / размер файла), чтобы потом без проблем его разместить на YouTube. Поскольку в конечном итоге, этот видеоурок предназначен для массового пользователя.
Выставляйте свои цены и сроки на этот проект.
Если сотрудничеством с Вами останусь доволен, то передам потом на доработку еще как минимум 3 таких видеоурока.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж12 заявокЗакрыт14 лет назад
Тематика: ноутбуки, компьютеры. Сюжеты будут появляться на постоянной основе. Первый сюжет, который нам нужен: замена матрицы ноутбука Мы не хотим видеть монотонную, неподвижную картинку, поэтому от вас потребуются идеи, чтобы видео ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт14 лет назад
Так ка в титле. Нужно записать кратких 4-6 видео уроков. Тема не сложная. Ролики не больше 4-6 минут. Надо сопровождение голосом. По чем писать и что говорить я даю. Все объясняю. ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать короткий ролик для сайта о краткосрочной аренде квартир на тему «Почему квартиры лучше гостиниц» и немного прорекламировать наш сайт. Указать что гостиницы в Москве дорогие, если дешевая - то ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо записать ролик - инструкцию заказа товара в интернет магазине для последующей загрузки на ютуб (это к тому что надо будет оптимизировать его размер). Так как действия в ролике необходимо будет сопровождать голосовыми инструкциями, то ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо сделать начало фильма по вождению автомобилей. Очень примерный сценарий в приложенном файле. Нужно его отредактировать, продумать текстовую часть, снять и смонтировать. Данный ролик будет использоваться в качестве рекламы данного фильма, поэтому он должен ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Я видео-оператор, и мне нужен помощник, который будет делать красивые свадебные фильмы. Также встречаются детские тематики.... Материал буду передавать посредством интернета, готовый фильм получать также. Более подробно ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно собрать в интернете материал (отрывки из фильмов), нарезать ролик, озвучить его, положить на музыку, сделать анимированную рекламу Консьерж-службы в конце ролика. Длительность - 3-5 минут. Креатив приветствуется.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $700
Есть текст озвучки и сценарий видеоролика. Необходимо воспроизвести видеоряд в стиле работы на epipheo.com. Дикторская озвучка предоставляется с нашей стороны. Длина ролика 2-2,5 минуты.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен14 лет назад
Достаточно молодому проекту требуется срочная помощь. Нужно создать для 1 передачи заставку, перебивку, плашку, титры. Таких передач 4 шт. Ищем профессионала с креативным взглядом. Во всем поможем и задумку расскажем. ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт14 лет назад