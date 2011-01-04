Нужно записать кратких 4-6 видео уроков.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок201 просмотр

Так ка в титле. Нужно записать кратких 4-6 видео уроков. Тема не сложная. Ролики не больше 4-6 минут. Надо сопровождение голосом. По чем писать и что говорить я даю. Все объясняю.

Жду предложений. На миллионы не рассчитывайте.

14 лет назад
Walera
Валера 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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