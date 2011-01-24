Нужен перевод каталога с польского на украинский

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Закрыт12 заявок266 просмотров

Технический каталог в формате PDF на Польском языке по мебельной фурнитуре в формате PDF нужно перевести на Украинский язык и оформить в Word. В дальнейшем этот каталог будет выложен на сайт.

Оплату предлагайте свою, потому что в ценах не ориентируюсь.

к работе можно приступать сразу.

14 лет назад
KonstantinBlack
52 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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