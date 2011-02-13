Дано: текст на англ языке в кол-ве 27тыс знаков. Тема производители игрушек, бренды. Требуется: выполнить перевод на рус язык. Запрещается использование готового перевода, продажа, размещение на сайтах и тд. ...
Перевод сайта с русского на английский. Услуги.
Перевод сайта с русского на английский.
Тех. данные: порядка 4 800 слов и 33 000 знаков без пробелов.
Сфера: услуги.
К переводу: все материалы сайта, включая формы заявок, кнопки и ссылки адресов страниц.
Результат работы: документ word со структурой проекта, с заголовками и ссылками на исходные разделы.
Оплата WMR.
Прошу откликаться на предложение только людей с портфолио.
Все возникающие вопросы задавать сразу же, в начале работы.
ТЗ полное, изложено выше.
В заявке указывать:
• Контактную информацию: почта, ася.
• Портфолио по профилю.
• Все вопросы и предложения.
• Сроки и стоимость работы.
Выбранный исполнитель
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