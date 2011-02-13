Перевод сайта с русского на английский. Услуги.

Евгений был крайне корректен, пунктуален, исполнителен. Работа была сдана точно в срок. Её качество, я думаю, можете оценить на проекте и у исполнителя в портфолио. Весьма удивлён, что мне довелось сотрудничать с профессионалом с большой буквы. Не рекомендую к сотрудничеству, ибо сам продолжаю сотрудничество по другим проектам, дабы качество моих проектов не страдало =)