Перевод сайта с русского на английский. Услуги.

$250
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Завершен6 заявок215 просмотров

Перевод сайта с русского на английский.

Тех. данные: порядка 4 800 слов и 33 000 знаков без пробелов.

Сфера: услуги.

К переводу: все материалы сайта, включая формы заявок, кнопки и ссылки адресов страниц.

Результат работы: документ word со структурой проекта, с заголовками и ссылками на исходные разделы.

Оплата WMR.

Прошу откликаться на предложение только людей с портфолио.

Все возникающие вопросы задавать сразу же, в начале работы.

ТЗ полное, изложено выше.

В заявке указывать:

• Контактную информацию: почта, ася.

• Портфолио по профилю.

• Все вопросы и предложения.

• Сроки и стоимость работы.

14 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

eug
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Евгений был крайне корректен, пунктуален, исполнителен. Работа была сдана точно в срок. Её качество, я думаю, можете оценить на проекте и у исполнителя в портфолио. Весьма удивлён, что мне довелось сотрудничать с профессионалом с большой буквы. Не рекомендую к сотрудничеству, ибо сам продолжаю сотрудничество по другим проектам, дабы качество моих проектов не страдало =)
Исключительно положительные впечатления от сотрудничества с Александром.. Чёткий деловой подход, ясное ТЗ, своевременная оплата..

Заявки фрилансеров

eug
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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