Русско-туркменский перевод

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт2 заявки157 просмотров

Уважаемые коллеги!

Требуются редакторы-переводчики для проекта с тематикой IT.

Языковая пара: русско-туркменская

Основные требования:

1. Знания в сфере информационных технологий.

2. Навыки работы в Trados (WordFast) или готовность изучить программу.

3. Опыт переводов - не менее 3 лет.

4. Высокий уровень грамотности.

В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:

1. Тариф, руб. (перевод/редактура).

2. Темпы работы (перевод/редактура)

3. Резюме + перечень проектов по данной тематике + примеры прошлых работ.

4. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ

В теме письма прошу указать: [PanTUR]

Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.

Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Золотая Корона или Анелик, по РФ - безналичный расчет.

С уважением,

Команда ПК «Альянс PRO»,

www.tran.su

14 лет назад
russian-perevod
Альянс 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров