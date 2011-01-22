Стоматологический портал Medco.ru ищет переводчика/копирайтера для работы с тематическими статьями. Работа заключает в себе перевод статьи с Английского объемом 600-1500 символов которые мы будем присылать вам через каждые 2-4 дня. Ожидаемые сроки перевода ...
Русско-туркменский перевод
Уважаемые коллеги!
Требуются редакторы-переводчики для проекта с тематикой IT.
Языковая пара: русско-туркменская
Основные требования:
1. Знания в сфере информационных технологий.
2. Навыки работы в Trados (WordFast) или готовность изучить программу.
3. Опыт переводов - не менее 3 лет.
4. Высокий уровень грамотности.
В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:
1. Тариф, руб. (перевод/редактура).
2. Темпы работы (перевод/редактура)
3. Резюме + перечень проектов по данной тематике + примеры прошлых работ.
4. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ
В теме письма прошу указать: [PanTUR]
Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.
Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Золотая Корона или Анелик, по РФ - безналичный расчет.
С уважением,
Команда ПК «Альянс PRO»,
Заявки фрилансеров
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