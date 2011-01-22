Перевод, написание статьи и описании продуктов

1) нужно написать на румынском языке 1 статью про 13 продуктов добавленных на сайте http://goo.gl/rY2Ax (красным цветом в ТЗ пункты 2; 3)

2) нужно писать в ритмическим формате на румынском языке 7 описаний продуктов (красным цветом в ТЗ пункты 5.2.2.2; 5.2.3.2; 5.3.1.2; 5.4.1.2; 5.7.1.2; 5.7.1.2.2; 5.7.1.3.2)

3) нужно перевести с русском на румынском 4 описании продуктов (зеленном цветом в ТЗ пункты 4; 5.6.1.2; 5.6.2.2; 5.6.3.2)