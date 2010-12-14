Нужно сделать качественные фотографии для магазина сотовых телефонов. Всего 1000фото по 3 фото на телефон. Образцы телефонов для фотографии с Вашей стороны
Техническая предметная съемка
Техническая предметная съемка детской одежды для размещения на сайте интернет-магазина.
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