Нужно сделать качественные фотографии для магазина сотовых телефонов. Всего 1000фото по 3 фото на телефон. Образцы телефонов для фотографии с Вашей стороны
Съёмка товаров для размещения в интернет-магазине
Требуется отснять и обработать около 70 единиц продукции (портмоне, кошельки, портфели, дорожные сумки, чемоданы) в нескольких ракурсах. Выезд к заказчику, север Санкт-Петербурга, оплата наличными. Звонить 9224011, Лариса или пишите на [email protected].
Заявки фрилансеров
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