СЕО-копирайтеры, СЕО-рерайтеры, др. СЕОшники

Нужно будет делать описания к видео роликам, находить тематические фото и видео при их отсутствии, брать идеи при этом можно будет с других сайтов. Понадобится делать 10-20 статей в день, статьи от 800 знаков. Оклад ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Приглашаем к сотрудничеству СЕО-копирайтеров, СЕО-редакторов, СЕО-рерайтеров и СЕО-оптимизаторов статей – С ОПЫТОМ И БЕЗ.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА 3-Й ПУНКТ!
1. Обязательные требования:
1.1. ХОРОШИЙ ГРАМОТНЫЙ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
1.2. Креативный подход к выполнению работы, неординарное мышление
1.3. Ответственность
1.4. Оперативность
1.5. Доброжелательность, вежливость :-)
2. Очень желательные (но НЕ обязательные!) требования:
2.1. Опыт работы по указанным специализациям
2.2. Постоянный доступ в интернет
2.3. Возможность быть всегда на связи
3. Заинтересованных просим ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ (здесь или в ЛС) следующие данные:
3.1. Ваша специализация (СЕО-рерайтер, СЕО-копирайтер, СЕО-редактор, СЕО-оптимизатор или что-то совмещаете)
3.2. Область (сфера, тематика), наиболее близкая вам или любимая вами
3.3. Стоимость вашей работы за 1000 знаков – для каждой специализации, на которую претендуете. Обязательно сообщите, как считаете – с пробелами или без.
Если оплата вашей работы считается каким-нибудь иным способом, укажите каким.
3.4. Проверяете ли вы готовые тексты на уникальность. Если проверяете, то какими способами
3.5. ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ С ПОРТФОЛИО – портфолио в виде прикрепленного файла или ссылки
3.6. Примерное минимальное количество страниц в день (или знаков в день– как вам удобнее)
3.7. ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ БЕЗ ОПЫТА/ПОРТФОЛИО – одно из тестовых заданий в одном файле, в зависимости от специализации.
4. Готовы ли предоставлять скидки, начиная с какого объема (или на каких условиях), и какого размера?
Всем спасибо за внимание!
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