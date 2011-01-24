На постоянную работу требуется копирайтер

Ищется специалист на постоянное удаленное сотрудничество на оклад. Задачи: 1) Рерайт 1000 единиц контента - это новости. Норма 8-10 новостей в день. 2) После разбора "склада" новостей - нужно писать 2 статьи и рерайтить 4-5 новостей в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет делать описания к видео роликам, находить тематические фото и видео при их отсутствии, брать идеи при этом можно будет с других сайтов. Понадобится делать 10-20 статей в день, статьи от 800 знаков. Оклад 6000 рублей в месяц, при выполнении месячной нормы в 300 статей. Оплата WM. Первые несколько статей могут быть оплачены сразу.
Работы много, и я ценю ответственное отношение к работе, поэтому прошу внимательно прочитать/перечитать условия, и оставлять заявку если вы уверены что справитесь с данным объемом, и предложенная цена вас устраивает.
- Похожие заказы
- $500Копирайтинг29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется рерайтер для новостного Интернет-ресурса. Тематика: Бизнес новости. Обязанности: поиск фото и текстовой новостной информации в Интернете в соответствии с рубриками ресурса (недвижимость, банки, налоги, инвестиции, валюта и т.п.), затем переделка текста информации своими словами. ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуется копирайтер\рерайтер для написания статей на английском языке.Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требования: Высшее или незаконченное высшее образование; Возраст - от 26 лет; Опыт работы от 3 лет; Умение генерировать идеи (концепт); Опыт создания резонансных рекламных кампаний; Отличное знание украинского и русского языков; Наличие портфолио, демонстрирующего способность генерировать яркие креативные идеи! Обязанности: Написание текстов: новостей, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Господа авторы! ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ЭТУ ВАКАНСИЮ, очень прошу, не поленитесь, пройдите по ссылке http://elnikitina.narod.ru/DG/index.html и ознакомьтесь с работами, удовлетворяющими формату издания, т.к. именно в этом формате предстоит сотрудничество. Ваши резюме, примеры написанных когда-то для кого-то статей ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть в наличии очень старый и известный портал, тематика - СМИ. Нужен 1 (один) журналист на постоянную работу над проектом. Обязанности - добавлять много, каждый день, уникальных новостей, новости минимум от 1200 знаков + картинка + ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим копирайтер, рерайтер по футбольной тематике. Желательно чтобы человек разбирался, интересовался темой.Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходим рерайтер для написания статей на разнообразную тематику. статьи до 1000 знаков. исходники предоставляю. можно начинающим рерайтерам, рассмотрю все заявки.Проверка на уникальность - не ниже 90%. Жду ваших предложений.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, нужен рерайтер на постоянную работу. Необходимо писать не менее 10 статей в день. То есть, если потенциальный работник уверен, что у него есть время на написание 10 000 символов без пробелов, только тогда ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищу умного, креативного «гуманитарного» журналиста со знанием английского. Есть два сайта. Нужно наполнять контентом: статьи, описания, новости. Материал брать строго с западных источников (дам большой их список). Тематика: развлечения, культура, туризм, путешествия, досуг (то бишь ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад