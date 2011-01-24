На постоянную работу требуется копирайтер

Нужно будет делать описания к видео роликам, находить тематические фото и видео при их отсутствии, брать идеи при этом можно будет с других сайтов. Понадобится делать 10-20 статей в день, статьи от 800 знаков. Оклад 6000 рублей в месяц, при выполнении месячной нормы в 300 статей. Оплата WM. Первые несколько статей могут быть оплачены сразу.

Работы много, и я ценю ответственное отношение к работе, поэтому прошу внимательно прочитать/перечитать условия, и оставлять заявку если вы уверены что справитесь с данным объемом, и предложенная цена вас устраивает.