Копирайтер, рерайтер: такси и автомобили

$500
КопирайтингЗакрыт29 заявок724 просмотра
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Ищется специалист на постоянное удаленное сотрудничество на оклад. Задачи:

1) Рерайт 1000 единиц контента - это новости. Норма 8-10 новостей в день.

2) После разбора "склада" новостей - нужно писать 2 статьи и рерайтить 4-5 новостей в день.

Оклад 15 000 рублей в месяц.

Качество рерайта и копирайта будет строго проверяться.

Для того, чтобы ваша заявка была рассмотрена, указывайте в отклике:

1) опыт в рерайтинге и копирайтинге, в т.ч. опыт в автомобильной теме

2) ссылку на портфолио ваших публикаций на специализированных сайтах

13 лет назад
natalzh
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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