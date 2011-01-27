Ищу талантливого копирайтера для детской тематики

КопирайтингЗавершен50 заявок1110 просмотров
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Ищу грамотного, увлеченного и разбирающегося в теме человека.

Нужны (сначала для интернет магазина, а, в перспективе, и для других целей) небольшие, но зажигательные мотивирующие продающие тексты на тему детских товаров, детства и т.п. тем.

Мы с вами сработаемся если вы адекватны, онлайн каждый день, вас по-хорошему плющит и колбасит от детской темы и, наконец, вам удается писать действительно отличные великолепные легкие тексты, способные убедить, продать и вызвать эмоции.

Универсальных же авторов, которые с одинаковым жаром пишут и про дизельгенераторы, и про автомобильный рынок, и про детскую психологию - очень прошу не беспокоиться.

Схема работы такова:

1. вы мне показываете примеры своих текстов

2. пишете оплачиваемое текстовое задание

3. мы начинаем работать

Жду ваших предложений по традиции сюда или в личку.

P.S. если отписываетесь - указывайте бюджет, чтобы мы смогли сказать, что думаем друг о друге по результатам сотрудничества.

13 лет назад
tonyv
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
Miro_Slava
Мирослава 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$23
Около месяца как начал работать с Мирославой и полностью доволен сотрудничеством, - человек демонстрирует качества отличного фрилансера. Адекватность, оперативность, доброжелательность в общении и, конечно, качественная работа. Кроме того, почти каждый день онлайн и оперативно реагирует на все пожелания.
Очень рада сотрудничеству с Антоном. Четко поставленные ТЗ, своевременная оплата. Спасибо.
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