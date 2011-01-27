Ищу талантливого копирайтера для детской тематики

Ищу грамотного, увлеченного и разбирающегося в теме человека.

Нужны (сначала для интернет магазина, а, в перспективе, и для других целей) небольшие, но зажигательные мотивирующие продающие тексты на тему детских товаров, детства и т.п. тем.

Мы с вами сработаемся если вы адекватны, онлайн каждый день, вас по-хорошему плющит и колбасит от детской темы и, наконец, вам удается писать действительно отличные великолепные легкие тексты, способные убедить, продать и вызвать эмоции.

Универсальных же авторов, которые с одинаковым жаром пишут и про дизельгенераторы, и про автомобильный рынок, и про детскую психологию - очень прошу не беспокоиться.

Схема работы такова:

1. вы мне показываете примеры своих текстов

2. пишете оплачиваемое текстовое задание

3. мы начинаем работать

Жду ваших предложений по традиции сюда или в личку.

P.S. если отписываетесь - указывайте бюджет, чтобы мы смогли сказать, что думаем друг о друге по результатам сотрудничества.