Специалист для перевода и написания техн. статей

Задачи на вакансию - ПОИСК и перевод технических статей и обзоров.

Тематика - теоретические статьи по выбору компьютерного железа, истории железа, различной аналитике, включая серверное и телекоммуникационное оборудование.

Объём статьи, в среднем, 6-10 кб русскоязычного текста.

Оплата - от 2$ за 1000 символов. Оплата переводом на банковскую карту или банковский счёт.

Нагрузка 5-6 статей в месяц.

Опыт работы обязателен.

Присылайте в ответе ссылки на ваши готовые работы или сами готовые работы.

предложения типа "пойди на сайт и там посмотри мои статьи" не рассматриваются.