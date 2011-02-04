Копирайтер имиджмейкер на постоянное сотруднич.

Добрый день, на вакансию сео-писателя как с "ре-" так и "копи-" райтерскими обязанностями приглашается исключительно на постоянной основе с возрастающими объемами заказов ответственный, понятливый сотрудник. Для кого это вакансия предназначена: - для простого, трудолюбивого; - для нацеленного на постепенный ...