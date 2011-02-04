Копирайтер имиджмейкер на постоянное сотруднич.

КопирайтингЗакрыт10 заявок386 просмотров
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Требования:

1. Россия

2. Краткость, лаконичность

3. Наличие в портфолио имиджевых текстов для коммерческих организаций

13 лет назад
imedvedev
Иван 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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