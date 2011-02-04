studioprom

Андрей studioprom

 
38 летРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Уникальная система продвижения товаров и услуг

  • Перевести аудио в текст

    Нужен перевод моих видео/аудио-записей в текст. Работа постоянная, оставляйте СРАЗУ свои цены. Например, за минуту.

    Прочее33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мелкая починка сайта

    После кривых манипуляций на сайте произошло: 1. Сайт не реагирует на клики правой кнопки мыши 2. Не работает пара js-элементов (выезжающая панель и чат со стороннего сервиса) Надо поправить, в общем.

    Javascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программисты на несколько проектов

    $10000

    Требуются программисты есть три коммерческих проекта. З/п обсуждается, но примерно 30 тыс. в месяц. Проявите себя – будет значительно больше. __________________________________________________ ___________ Принципа два: 1. Сначала работа – потом деньги. 2. Работа должна приносить прибыль, если не приносит – ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Лендинг

    Нужны собственные материалы для работы с партнёрками: Привлекательная картинка/форма "Получить кредит". Как вариант: блок, где заполняется заполняется сумма желаемого кредита (рубли), срок кредита. Затем кнопкой "Оформить заявку и получить кредит" юзер переадресовывается на заданную ссылку. Вставляться на сайт ...

    Javascript
    Баннерынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить объявления в рекламную сеть

    $500

    Требуется добавить объявление в рекламную сеть (~ 100 штук). Объявление это: - заголовок объявления - описание объявления - тематическая картинка, найденая Вами в Гугл. Картинки или других сервисах - ссылка на целевой. страницу. _____________________________ При успешном сотрудничестве будут ещё аналогичные предложения. ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер для форекс-блога

    Ищу контент-менеджера для форекс-блога. Задача: самостоятельный поиск материалов, написание статьей, обзоров, докладов, новостей (естественно, уникального материала) на форекс тематику. Начальный бюджет на всю работу $ 150/месяц. Если работа будет устраивать - буду повышать бюджет/объёмы. Требование к ...

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется юридический консультант

    Форуму требуются юридические консультанты, оплата - сдельная. Рассмотрю все варианты, но в рамках образованных профессионалов с опытом работы. Направления консультаций: 1. Трудовые взаимоотношения 2. Бизнес (от регистрации до ликвидации, кадры, контролирующие службы и прочее) 3. Прочее _______________________________________ Соискателям: готовность предъявить ...

    Юридические услуги7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются талантливые журналисты и рерайтеры

    Требуются талантливые журналисты и рерайтеры на новости/статьи/обзоры. Поощряются журналистские навыки - самостоятельный поиск информации на заданные темы и/или тематики и подготовка единых и законченных статей. Пожалуйста, писать только ответственным лицам. Иначе сотрудничества не выйдет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон на vbulletin 4.1.1

    Нужно найти бесплатный шаблон на vbulletin, немного отредактировать по необходимости и установить шаблон. Сам отрисую необходимую шапку. Пример того, что нужно получить - http://forum.od.ua/forum.php Плиз, писать только тем фрилансерам, у которых есть большой опыт работы с vBulletin, ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать движок сайта

    $2000

    Нужен хороший программист для написания сайта (c нуля) с относительно сложной системой билинга. Планируемый бюджет -60 000 рублей. ТЗ предоставлю при личной переписке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон для vBulletin 4.1.1

    Требуется изготовление шаблона по заданному дизайну для форума (только форум) vBulletin 4.1.1. Дизайнер без опыта работы с форумом, от верстальщика потребуется помощь в написании ТЗ к дизайну. Цены предлагайте сами +/-. Спасибо!

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор на форум vbulletin

    Ищу администратора на форум vbulletin. Обязанности: от установки (+локализации), настройки до полного технического администрирования форума. Оплата как сдельно, так и оклад. Предлагайте варианты. Без хорошего опыта работы с данным форумным движком писать не нужно. Крайне желательно наличие ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется интернет-маркетолог

    Ищу грамотного интернет-маркетолога (можно и не интернет) на группу проектов. Отмечу сразу, что продвигать проекты умеем, но не хватает нотки профессионализма, теории от маркетолога с образованием. Примерный перечень работ: 1. Проведение рыночных исследований (в том числе, и ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на вордпресс - доработка по ТЗ

    "Привалило" разом несколько очень крупных проектов, поэтому нужны подрядчики. Сроки не жмут, но должны быть адекватными. До Нового Года надо сделать. В случае успешного сотрудничества, могут быть переданы ещё несколько работ, а так же постоянное сотрудничество с ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на вордпресс

    $50

    Кратко: сайт для магазина видео-, игрового, программного контента. CMS на WordPress. От исполнителя требуется: - уточнить, дополнить ТЗ с учётом своего опыта - разработать дизайн на основе готового решения (бесплатного, платного шаблона), дабы я мог оценить вид будущего ...

    WordPressДизайн сайтаHTML
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
7 баллов
10 лет назад
Разработать логотип и шапку для форума
Хороший заказчик. Все вовремя и задание, и оплата, всегда на связи, корректные правки.Буду рада еще поработать
Дизайнер был на связи в течении полных двух дней работы и оперативно предоставлял новые варианты, в том числе и для сравнения. В итоге, получили то, что устроило все. Адекватная работа за названную сумму.
Ответный отзыв
mbizo
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-1)
$2000
0 баллов
13 лет назад
Написать движок сайта
Ребята, когда получил негативный отзыв, долго сидел думал, что написать… Если честно, даже не знаю. Устал терпеть хамство с первых минут сотрудничества, мат, сотни переделок после утвержденного ТЗ, дни ожидания ответов на свои вопросы, постоянное откладывание оплаты, недели(!) просьб или принять работу, или дать список исправлений… Особенно досадно, что столько сил вложено в этот проект и результат ведь настолько хорош… Сотрудничество с этим человеком было моей ошибкой. Сожалею.
Ставлю 7 из 10. Надеюсь, наш опыт с Дмитрием его чему то научил и уровень сайтостоителя будет теперь на шаг выше.
Ответный отзыв
1__0__0
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Требуются талантливые журналисты и рерайтеры
Приятно, когда первая работа на бирже происходит в сотрудничестве с таким заказчиком, сразу настраиваешься на позитив. Все прекрасно, спасибо, Андрей. Очень надеюсь, что сотрудничество продолжится.
Пишет действительно качественно! Остался доволен даже такой привереда, как я.
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