studioprom

Нужен перевод моих видео/аудио-записей в текст. Работа постоянная, оставляйте СРАЗУ свои цены. Например, за минуту.
- Прочее33 заявкиЗакрыт11 лет назад
После кривых манипуляций на сайте произошло: 1. Сайт не реагирует на клики правой кнопки мыши 2. Не работает пара js-элементов (выезжающая панель и чат со стороннего сервиса) Надо поправить, в общем.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
ТЗ прикрепил Давайте На выходе я должен получить ОДНУ(!!!) страницу с HTML. Только один файл _________________________ Предлагайте цены. Срок - сегодня.HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10000
Требуются программисты есть три коммерческих проекта. З/п обсуждается, но примерно 30 тыс. в месяц. Проявите себя – будет значительно больше. __________________________________________________ ___________ Принципа два: 1. Сначала работа – потом деньги. 2. Работа должна приносить прибыль, если не приносит – ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны собственные материалы для работы с партнёрками: Привлекательная картинка/форма "Получить кредит". Как вариант: блок, где заполняется заполняется сумма желаемого кредита (рубли), срок кредита. Затем кнопкой "Оформить заявку и получить кредит" юзер переадресовывается на заданную ссылку. Вставляться на сайт ...Баннерынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется добавить объявление в рекламную сеть (~ 100 штук). Объявление это: - заголовок объявления - описание объявления - тематическая картинка, найденая Вами в Гугл. Картинки или других сервисах - ссылка на целевой. страницу. _____________________________ При успешном сотрудничестве будут ещё аналогичные предложения. ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу контент-менеджера для форекс-блога. Задача: самостоятельный поиск материалов, написание статьей, обзоров, докладов, новостей (естественно, уникального материала) на форекс тематику. Начальный бюджет на всю работу $ 150/месяц. Если работа будет устраивать - буду повышать бюджет/объёмы. Требование к ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
Форуму требуются юридические консультанты, оплата - сдельная. Рассмотрю все варианты, но в рамках образованных профессионалов с опытом работы. Направления консультаций: 1. Трудовые взаимоотношения 2. Бизнес (от регистрации до ликвидации, кадры, контролирующие службы и прочее) 3. Прочее _______________________________________ Соискателям: готовность предъявить ...Юридические услуги7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются талантливые журналисты и рерайтеры на новости/статьи/обзоры. Поощряются журналистские навыки - самостоятельный поиск информации на заданные темы и/или тематики и подготовка единых и законченных статей. Пожалуйста, писать только ответственным лицам. Иначе сотрудничества не выйдет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип и "шапку" для форума. Потолок по бюджету 1 500 рублей. Пожалуйста, указывайте сразу ссылки на примеры работ.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищу талантливого копирайтера для написания статей различных (чаще - бизнес) тематик. Указывайте сразу цены за 1000 знаков без пробелов +/-.Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно найти бесплатный шаблон на vbulletin, немного отредактировать по необходимости и установить шаблон. Сам отрисую необходимую шапку. Пример того, что нужно получить - http://forum.od.ua/forum.php Плиз, писать только тем фрилансерам, у которых есть большой опыт работы с vBulletin, ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2000
Нужен хороший программист для написания сайта (c нуля) с относительно сложной системой билинга. Планируемый бюджет -60 000 рублей. ТЗ предоставлю при личной переписке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется изготовление шаблона по заданному дизайну для форума (только форум) vBulletin 4.1.1. Дизайнер без опыта работы с форумом, от верстальщика потребуется помощь в написании ТЗ к дизайну. Цены предлагайте сами +/-. Спасибо!HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайн форума vbulletin. Претенденты будут оцениваться по примерам работ и их стоимости. При успешной работе предложу долгосрочное сотрудничество.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу администратора на форум vbulletin. Обязанности: от установки (+локализации), настройки до полного технического администрирования форума. Оплата как сдельно, так и оклад. Предлагайте варианты. Без хорошего опыта работы с данным форумным движком писать не нужно. Крайне желательно наличие ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу грамотного интернет-маркетолога (можно и не интернет) на группу проектов. Отмечу сразу, что продвигать проекты умеем, но не хватает нотки профессионализма, теории от маркетолога с образованием. Примерный перечень работ: 1. Проведение рыночных исследований (в том числе, и ...Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
"Привалило" разом несколько очень крупных проектов, поэтому нужны подрядчики. Сроки не жмут, но должны быть адекватными. До Нового Года надо сделать. В случае успешного сотрудничества, могут быть переданы ещё несколько работ, а так же постоянное сотрудничество с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Кратко: сайт для магазина видео-, игрового, программного контента. CMS на WordPress. От исполнителя требуется: - уточнить, дополнить ТЗ с учётом своего опыта - разработать дизайн на основе готового решения (бесплатного, платного шаблона), дабы я мог оценить вид будущего ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад