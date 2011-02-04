studioprom

"Привалило" разом несколько очень крупных проектов, поэтому нужны подрядчики. Сроки не жмут, но должны быть адекватными. До Нового Года надо сделать. В случае успешного сотрудничества, могут быть переданы ещё несколько работ, а так же постоянное сотрудничество с ...