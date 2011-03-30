Журналист, маркетолог, на "ты" с техникой и строительными технологиями.
Берусь только за то, в чем разбираюсь, пишу так, чтобы было интересно посетителям вашего сайта. Никакой воды, банальностей и прочих глупостей.
Средняя конверсия моих продающих текстов к лендингам 15-20%.
Связаться можем либо через местную личку, либо пишите на iwanych7. Это и Скайп, и Телеграмм.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
13 лет назад
Пишет действительно качественно! Остался доволен даже такой привереда, как я.
Ответный отзыв
Приятно, когда первая работа на бирже происходит в сотрудничестве с таким заказчиком, сразу настраиваешься на позитив. Все прекрасно, спасибо, Андрей. Очень надеюсь, что сотрудничество продолжится.
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#977
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1411
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4074
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4089