Журналист, маркетолог, на "ты" с техникой и строительными технологиями.

Берусь только за то, в чем разбираюсь, пишу так, чтобы было интересно посетителям вашего сайта. Никакой воды, банальностей и прочих глупостей.

Средняя конверсия моих продающих текстов к лендингам 15-20%.

Связаться можем либо через местную личку, либо пишите на iwanych7. Это и Скайп, и Телеграмм.