Нужна ссылка из wikipedia.org

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка191 просмотр

Требуется написание и размещение статьи в wikipedia.org. В источниках к статье должна стоять ссылка на обозначенный сайт с нужным анкором.

Или возможно редактирование какой-либо уже имеющейся статьи с добавлением необходимой ссылки к источникам.

Написание статей
14 лет назад
Manin
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

studioprom
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$80
15 дней
Работа выполнена в полном объеме и в обозначенные сроки. Андрей доброжелательный и добросовестный фрилансер.
Собственно, не мешал работать :-). Оплату получил сразу.

Заявки фрилансеров

studioprom
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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