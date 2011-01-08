Продвижение в топ-20 в Яндексе и Гугле

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок213 просмотров

Нужно продвинуть в топ тему на форуме - первую страницу. Т.е. оптимизировать уже не получится.

В личку дам ссылку и ключевые слова.

Интересует стоимость и возможность сделать это.

14 лет назад
Nic700
Михаил 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров