Поднять тиц сайтам

Поднять тиц моих сайтов до 10-20 . Ваши предложения

Вот список сайтов .

http://avia-novosti.ru - новости авиации

http://dacha2011.ru ваша дача

http://drevnie-civilizacii.ru древнии цивилизации

http://istoriacccr.ru история CCCР

http://mirovie-novosti.ru Мировые новости

За 5 сайтов , тиц 10 предлагаю 40$.

От вас цена , аська и также расказать вкратце чем будете поднимать тиц. Просьба не писать свой неивестный способ , все способы давно известны просто хочется оценить насколько будет ваш эфективным.

Прогоны по каталогам неинтересны. Этио я могу и сам сделать.