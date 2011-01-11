Есть много статей (100+), уже опубликованных на ezinearticles и isnare.com. Каждая заточена на один ключевик. Надо их изменить (рерайт или еще как, для уникальности контента) и засабмитить на максимально возможное количество каталогов статей, кроме ...
Оптимизация сайта
Заказчик вместе с написанием текстов заказал оптимизацию сайта под поисковики.
Нужно провести полный анализ портала и сделать внутреннюю оптимизацию движка, а также разместить статьи.
Пишите предложения в проект, интересующим кандидатам вышлю подробности.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
ПРовести аудит сайта, составить отчет.Завершен14 лет назад
Необходима регистрация в каталогах, поисковых системах. Добавление объявлений на доски.+ Подтверждение то что приходит на почту нужно будет подтверждать. Ручками или автомат не важно, главное результат. Сайт скину в личку. Оплата после предоставления отчета и ...Закрыт14 лет назад
Есть 5 сайтов стоматологий, нужно завести креативные тизеры в тизерных сетях. Навыки и понимание: 1. Умение формулировать целевые рекламные сообщения, нужно уметь придумывать "громкие фразы" 2. Подбор ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $600
Продвижение сайта в ТОП 5 Яндекса и Google-а по всем регионам России. Список ключевых слов и сайт предоставлю.Закрыт14 лет назад
Здравствуйте, нужно поднять ТИЦ до 50, желательно не через сапуПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно продвижение сайта на постоянной основе! связь:591-878-262Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Уважаемые! Нужно продвижение моего сайта аренды квартир для иностранцев - http://www.rentinriga.co.uk/?lng=eng в англоязычном интернете Рассмотрю все предложение С уважением, СергейПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт http://www.coral-star.ru необходимо продвинуть в топ-5 Яндекса по запросу "коралловый клуб". Предложение писать со: 1) сроками 2) ценой, 3) планом продвижения (что делать будем конкретно? написание статей предлагать ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Хочу продвинуть сайт gudson.com.ua потртиться по минимуму, также можно поднять рейтинг для сайта irius.com.ua, для meblioteka.com.ua помочь появиться в yandex.ruПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад