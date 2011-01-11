Оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок241 просмотр

Заказчик вместе с написанием текстов заказал оптимизацию сайта под поисковики.

Нужно провести полный анализ портала и сделать внутреннюю оптимизацию движка, а также разместить статьи.

Пишите предложения в проект, интересующим кандидатам вышлю подробности.

14 лет назад
orsvik
43 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$450
3 дня
Никита порадовал своей оперативной и качественной работой. Чувствуется опыт и профессионализм. Спасибо за помощь, буду обращаться в дальнейшем.
Отличный заказчик, готов сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад