Приватный проект для Смирнов Никита (weblad)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка131 просмотр

ПРовести аудит сайта, составить отчет.

14 лет назад
postal390
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$300
2 дня
Проект закончен в кротчайший срок, все задачи выполнены. Грамотно оформленный список со всеми задачами поступил на мэил. Большое спасибо.
Опытный заказчик, грамотно поставленная задача и общение по делу.

Заявки фрилансеров

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад