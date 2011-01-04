Продвижение по словам "коралловый клуб"

Сайт http://www.coral-star.ru необходимо продвинуть в топ-5 Яндекса по запросу "коралловый клуб".

Предложение писать со:

1) сроками

2) ценой,

3) планом продвижения (что делать будем конкретно? написание статей предлагать не надо - их там предостаточно)

4) а также с предлагаемой суммой штрафов за невыполнение, потому что:

Как показывает опыт - без четко оговоренного плана и ответственности - результатов будет ноль.

Ищу серьезного вдумчивого специалиста. плачу дорого по факту выполнения (оплата через карту Виза Электрон сбербанка либо терминал qiwi).