Продвижение по словам "коралловый клуб"

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок222 просмотра

Сайт http://www.coral-star.ru необходимо продвинуть в топ-5 Яндекса по запросу "коралловый клуб".

Предложение писать со:

1) сроками

2) ценой,

3) планом продвижения (что делать будем конкретно? написание статей предлагать не надо - их там предостаточно)

4) а также с предлагаемой суммой штрафов за невыполнение, потому что:

Как показывает опыт - без четко оговоренного плана и ответственности - результатов будет ноль.

Ищу серьезного вдумчивого специалиста. плачу дорого по факту выполнения (оплата через карту Виза Электрон сбербанка либо терминал qiwi).

Написание статей
14 лет назад
Den43
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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