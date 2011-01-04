Топ 3 в яндекс и гугл.

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Закрыт4 заявки256 просмотров

Продвижение скандинавского аукциона. Интересует цена и сроки Запросы: скандинавский аукцион, скандинавский аукцион украина, онлайн аукцион, интернет аукцион, аукцион. Хотелось бы коротко и ясно: запрос-цена-срок. Сайт планируется к запуску (где-то 1 мес). Указывайте строго, запрос-цена-срок допускается +-. На предложения без ориентировочной цены ответов не будет. Спасибо.

14 лет назад
gutt
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров