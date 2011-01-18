Регистрация в каталогах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок227 просмотров

Привет. Необходим специалист по регистрации в каталогах. Предлагайте цены и сроки, а также оставляйте ICQ или skype.

14 лет назад
WiseTranslator
Юрий 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$9
2 дня
Приятно работать с профи, работу выполнил в срок, будем и дальше сотрудничать.
Приятно работать с хорошими людьми, четко поставили задачу и приняли работу, своевременно оплатили.

Заявки фрилансеров

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад