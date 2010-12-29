Раскрутка молодежного сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок210 просмотров

Поздравляю всех с новым годом.

Успехов в наступившем году!

Привлечения целевой аудитории

Интересует привлечение целевой аудитории на сайт.

Сайт ориентирован на ночные и дневные мероприятия, фотоотчеты, анонсы, интервью, статьи, и так далее.

Молодежная тематики, интересует посещаемость 1000-2000 человек в день, интересует, цена и сроки, всю дополнительную информацию вышлю по почте, при выборе фрилансера.

Спасибо, ждем ваших предложений!

14 лет назад
bezpafosa
Петров 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров