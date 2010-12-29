Привлечение пользователей в группу в Вконтакте Первоначальный этап - 5000 пользователей.
Раскрутка молодежного сайта.
Поздравляю всех с новым годом.
Успехов в наступившем году!
Привлечения целевой аудитории
Интересует привлечение целевой аудитории на сайт.
Сайт ориентирован на ночные и дневные мероприятия, фотоотчеты, анонсы, интервью, статьи, и так далее.
Молодежная тематики, интересует посещаемость 1000-2000 человек в день, интересует, цена и сроки, всю дополнительную информацию вышлю по почте, при выборе фрилансера.
Спасибо, ждем ваших предложений!
Заявки фрилансеров
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