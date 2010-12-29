Продвижение магазина на webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок251 просмотр

Требуется продвинуть новый интернет магазин.

www.ifutbolki.ru

только белые методы.

Webasyst
14 лет назад
bibop
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Внутренняя оптимизация, добавление фишек, аудит

    $100

    Добрый день. Необходимо внутренняя оптимизация, маркетинговый аудит сайта с последующей доработкой, добавлением фишек (кнопки мне нравиться, следуй за мной и т.д.). Цена варьируется в зависимости от ваших ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Есть сайт http://spstudio.com.ua/ Это блог, визитка видеостудии из Днепропетровска. Нужна оптимизация сайта. Сайт на WordPress. Бюджет обсуждается. В оптимизации не силен. Пишите понятным языком;-)

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Внутренняя оптимизация сайта

    $50

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры требуется: 1. Расставление мета-тегов на страницах. 2. Перелинковка страниц. 3. Правка кода под алгоритмы поисковых роботов. 4. Иное (предлагает специалист) сайт - www. fast-name ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Размещение ссылок по базе

    Необходимо разместить 192 ссылки вида http://www.coral-star.ru. Площадки для размещения - во вложенных файлах (три файла в архиве) и представляют собой ссылку и комментарий (что надо сделать). Пример: tetis.ru/forum/ Регистрируемся и оставляем ссылку в ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вывод сайта из под АГС

    Большой сайт, свыше 20 тысяч страниц. Под АГС полтора месяца. Поводов для АГС не было, письма Платону результатов не дали, в ответ отписки. Необходима четкая, конкретная программа действий по выводу из под ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение в ТОП10 в Google и Яндекс

    Внимание: работаю без прямой предоплаты, а либо через сервис "Безопасной сделки", либо по договору, с поэтапной оплатой по факту достижения результата этапа, поэтому просьба подробно описать в своем предложении этапы попадания в ТОП (например ТОП100, ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация сайта под поисковые системы

    Необходимо произвести комплексную оптимизацию сайта под поисковые системы (мета-теги и все такое прочее). Сайт и домен абсолютно новые и нигде ранее не регистрировались. После оптимизации провести регистрацию в основных поисковых системах. С успешным исполнителем данной ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Раскрутка по словам

    $1000

    Наша компания ищет партнера по SEO оптимизации и раскрутке в поисковиках. На данный момент следующий запрос: -- сделать в топ-3 и топ-10 на слова : "єврорубероїд", металочерепиця ит.д. Всего 5 ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад