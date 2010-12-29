Продвижение магазина на webasyst

Необходимо разместить 192 ссылки вида http://www.coral-star.ru. Площадки для размещения - во вложенных файлах (три файла в архиве) и представляют собой ссылку и комментарий (что надо сделать). Пример: tetis.ru/forum/ Регистрируемся и оставляем ссылку в ...