Продвижение в ТОП10 в Google и Яндекс

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Закрыт8 заявок269 просмотров

Внимание: работаю без прямой предоплаты, а либо через сервис "Безопасной сделки", либо по договору, с поэтапной оплатой по факту достижения результата этапа, поэтому просьба подробно описать в своем предложении этапы попадания в ТОП (например ТОП100, ТОП50, ТОП10) – стоимость каждого ключа, максимальные сроки этапа, также стоимость поддержки в ТОП10.

Нужно продвижение главной страницы по следующим ключам:

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Домен master-buket.ru работает с августа 2010.

Работают объявления на Yandex.Direct и Google AdWords.

Все рекомендации по SEO-оптимизации движка и размещению контента будут оперативно учтены программистом.

Google Ads
14 лет назад
neboley
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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