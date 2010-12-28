Добрый день. Необходимо внутренняя оптимизация, маркетинговый аудит сайта с последующей доработкой, добавлением фишек (кнопки мне нравиться, следуй за мной и т.д.). Цена варьируется в зависимости от ваших ...
Продвижение в ТОП10 в Google и Яндекс
Внимание: работаю без прямой предоплаты, а либо через сервис "Безопасной сделки", либо по договору, с поэтапной оплатой по факту достижения результата этапа, поэтому просьба подробно описать в своем предложении этапы попадания в ТОП (например ТОП100, ТОП50, ТОП10) – стоимость каждого ключа, максимальные сроки этапа, также стоимость поддержки в ТОП10.
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Домен master-buket.ru работает с августа 2010.
Работают объявления на Yandex.Direct и Google AdWords.
Все рекомендации по SEO-оптимизации движка и размещению контента будут оперативно учтены программистом.
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